وظائف إدارية شاغرة في تكافل الراجحي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة تكافل الراجحي للتأمين التكافلي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة تكافل الراجحي:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول/ موقع تطوير البرمجيات.

– أخصائي أول/ أنظمة تطوير البرمجيات.

– أخصائي أول/ تطبيقات تطوير البرمجيات.

– أخصائي أول/ حلول تطوير البرمجيات.

التقديم على وظائف شركة تكافل الراجحي:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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