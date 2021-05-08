وظائف إدارية شاغرة في شركة ياسرف

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.
تفاصيل وظائف شركة ياسرف للتكرير:
وأبرزت شركة ياسرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس قسم العقود.
– مستشار العقود.
التقديم على وظائف شركة ياسرف:
وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يونيو 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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