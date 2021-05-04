وظائف إدارية شاغرة في هيئة الطيران المدني

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “منسق/ أخصائي علاقات الموارد البشرية”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
شروط وظائف هيئة الطيران المدني:
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو القانون)، ويفضل وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف الهيئة العامة للطيران المدني:
وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مايو 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 6 مايو 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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