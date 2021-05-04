وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مسؤول توظيف”؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

شروط وظائف الهيئة العامة للإحصاء:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو أي تخصص آخر ذو الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

طريقة التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاء:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مايو 2021م.

وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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