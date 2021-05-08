وظائف إدارية شاغرة للجنسين بفروع شركة الرقيب

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، وجدة، والهفوف.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت شركة الرقيب، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مصمم داخلي (الرياض).

– مراقب المخزون (جدة).

– مساعد مدير خدمة العملاء (الهفوف).

طريقة التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأوضحت شركة الرقيب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر







شارك الخبر