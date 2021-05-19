وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى ملاذ للتأمين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة ملاذ للتأمين:

وأبرزت شركة ملاذ، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي اكتتاب التأمين.

– تنفيذي خدمة العملاء.

– تنفيذي الموافقة الصحية.

– مطور تطبيقات.

– مدير الحلول الإلكترونية.

طريقة التقديم على وظائف شركة ملاذ للتأمين:

وأوضحت شركة ملاذ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يونيو 2021م.

وأفادت شركة ملاذ أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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