وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مجموعة سيركو

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في منطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مجموعة شركة سيركو:

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار أول موارد بشرية (للسعوديين).

– قائد الحوادث ومكافحة الحرائق.

– مهندس خدمات الصيانة والعمليات الميكانيكية والكهربائية.

– مهندس أول خدمات الصيانة.

– مهندس مدني وبنية تحتية.

– أخصائي الأداء التشغيلي وتقنية المعلومات.

– مدير العمليات.

– رئيس طاقم خدمات الإطفاء والإنقاذ.

– رجل إطفاء.

– مسؤول الصحة والسلامة والجودة والبيئة (للسعوديين).

– أخصائي دعم المشاريع (للسعوديين).

التقديم على وظائف مجموعة سيركو:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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