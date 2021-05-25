وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مصفاة سامرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة مصفاة سامرف:

وأبرزت شركة مصفاة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق علاقات المقاولين والموردين: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مساح كميات: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

التقديم على وظائف شركة مصفاة سامرف:

وأوضحت شركة مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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