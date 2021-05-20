وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة عِلم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عِلم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة عِلم:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مشروع تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– مطور برمجيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، أو علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات)، أو التخصصات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة عِلم:

وأوضحت شركة عِلم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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