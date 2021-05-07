وظائف تدريبية شاغرة في معهد خدمات البترول

المواطن- خالد الأحمد

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف تدريبية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف المعهد التقني لخدمات البترول:

وأبرزت إدارة المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدرب معدات (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في مجال صناعي أو تقني، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدرب الحفر: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

التقديم على وظائف معهد خدمات البترول:

وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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