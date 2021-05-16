وظائف تعليمية للجنسين لدى مدارس نهج الرواد

المواطن - الرياض
أعلنت مدارس نهج الرواد الأهلية في شرورة عن توفر فرص وظائف تعليمية ( للسعوديين والسعوديات ) ، ( معلمين – معلمات ) في عدد من التخصصات التعليمية لمختلف المراحل لأقسام البنين والبنات والتربية الخاصة في التخصصات التالية:
التخصصات المطلوبة
- تخصص الرياضيات,
- تخصص الفيزياء
- تخصص الأحياء
- تخصص العلوم
- تخصص الحاسب الآلي
- تخصص اللغة الإنجليزية
- تخصص الإسلاميات
- تخصص الاجتماعيات
- تخصص الفنية والبدنية
- تخصص التوحد
- تخصص الإعاقة الفكرية
- تخصص صعوبات التعلم
- تخصص أخصائية تخاطب
- تخصص علاج طبيعي
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم سعودي /سعدية الجنسية.
- يجب كتابة التخصص وعنوان الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.
- اجتياز الاختبار التحريري في التخصص للمتقدمين.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
التقديم على الوظائف
– للتقديم من خلال الإيميل التالي ( jobs[email protected] ) ، في موعد أقصاه 1442/10/20هـ.
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