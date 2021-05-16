وظائف تعليمية للجنسين لدى مدارس نهج الرواد

المواطن - الرياض

أعلنت مدارس نهج الرواد الأهلية في شرورة عن توفر فرص وظائف تعليمية ( للسعوديين والسعوديات ) ، ( معلمين – معلمات ) في عدد من التخصصات التعليمية لمختلف المراحل لأقسام البنين والبنات والتربية الخاصة في التخصصات التالية:

التخصصات المطلوبة

تخصص الرياضيات,

تخصص الفيزياء

تخصص الأحياء

تخصص العلوم

تخصص الحاسب الآلي

تخصص اللغة الإنجليزية

تخصص الإسلاميات

تخصص الاجتماعيات

تخصص الفنية والبدنية

تخصص التوحد

تخصص الإعاقة الفكرية

تخصص صعوبات التعلم

تخصص أخصائية تخاطب

تخصص علاج طبيعي

الشروط العامة:

أن يكون المتقدم سعودي /سعدية الجنسية.

يجب كتابة التخصص وعنوان الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.

اجتياز الاختبار التحريري في التخصص للمتقدمين.

اجتياز المقابلة الشخصية.

التقديم على الوظائف

– للتقديم من خلال الإيميل التالي ( jobs[email protected] ) ، في موعد أقصاه 1442/10/20هـ.

شارك الخبر







شارك الخبر