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وظائف تعليمية للجنسين لدى مدارس نهج الرواد

وظائف تعليمية للجنسين لدى مدارس نهج الرواد

2021/05/16
الساعة 12:09 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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وظائف تعليمية للجنسين لدى مدارس نهج الرواد وظائف للنساء بمجال التعليم
المواطن - الرياض

أعلنت مدارس نهج الرواد الأهلية في شرورة عن توفر فرص وظائف تعليمية ( للسعوديين والسعوديات ) ، ( معلمين – معلمات ) في عدد من التخصصات التعليمية لمختلف المراحل لأقسام البنين والبنات والتربية الخاصة في التخصصات التالية:

التخصصات المطلوبة

  • تخصص الرياضيات,
  • تخصص الفيزياء
  • تخصص الأحياء
  • تخصص العلوم
  • تخصص الحاسب الآلي
  • تخصص اللغة الإنجليزية
  • تخصص الإسلاميات
  • تخصص الاجتماعيات
  • تخصص الفنية والبدنية
  • تخصص التوحد
  • تخصص الإعاقة الفكرية
  • تخصص صعوبات التعلم
  • تخصص أخصائية تخاطب
  • تخصص علاج طبيعي

الشروط العامة:

  • أن يكون المتقدم  سعودي /سعدية الجنسية.
  • يجب كتابة التخصص وعنوان الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.
  • اجتياز الاختبار التحريري في التخصص للمتقدمين.
  • اجتياز المقابلة الشخصية.

التقديم على الوظائف

– للتقديم من خلال الإيميل التالي ( jobs[email protected] ) ، في موعد أقصاه 1442/10/20هـ.

 


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