وظائف شاغرة بفروع شركة إمداد في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إمداد الخبرات المحدودة، التابعة لشركة عِلم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المدينة المنورة، وأبها، ومكة المكرمة، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأبرزت شركة إمداد، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف عمليات (المدينة المنورة).

– منسق خدمة العملاء (أبها).

– مشرف عمليات (مكة المكرمة).

– مشرف عمليات (أبها).

– مدير عمليات (مكة المكرمة).

– مشرف عمليات (جدة).

– مدير عمليات (جدة).

– مدير عمليات (المدينة المنورة).

التقديم على وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأوضحت شركة إمداد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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