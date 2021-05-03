وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من حائل، والرياض، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار أول الصحة والسلامة والأمن (حائل): شهادة البكالوريوس في تخصص السلامة الصحية والأمن، أو أي تخصص مشابه.

– فني أجهزة/ معدات (للسعوديين/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الأجهزة، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير أقسام السلامة والصحة والأمن (الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصص الصحة والسلامة، أو أي تخصص مشابه.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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