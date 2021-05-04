وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير هندسة/ الحلول المتكاملة (الرياض).

– أخصائي ميكانيكي/ التورنادو (الرياض).

– مشرف فني التسليح/ التايفون (الطائف).

– مشرف أول إلكترونيات الطيران/ التايفون (الطائف).

– مشرف فني تصليح الملحقات (الظهران).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر







شارك الخبر