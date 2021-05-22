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حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة

وظائف شاغرة لدى جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة

2021/05/22
الساعة 7:10 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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وظائف شاغرة لدى جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة
المواطن - الرياض

أعلنت جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم/ البكالوريوس للعمل بمدينة الدمام، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مسؤول موارد بشرية وشؤون إدارية.

 المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال أو دبلوم موارد بشرية.

– لغة انجليزية جيدة جدًّا.

– مهارات عالية بالحاسب الآلي (إكسل، وورد، باور بوينت).

– شخصية قيادية ومنظمة.

– خبرة لا تقل عن (4) سنوات في مجال العمل.

التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي:

– ( [email protected] )، مع كتابة (المسمى الوظيفي) في حقل العنوان.


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