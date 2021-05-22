وظائف شاغرة لدى جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة

المسمى الوظيفي:

– مسؤول موارد بشرية وشؤون إدارية.

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال أو دبلوم موارد بشرية.

– لغة انجليزية جيدة جدًّا.

– مهارات عالية بالحاسب الآلي (إكسل، وورد، باور بوينت).

– شخصية قيادية ومنظمة.

– خبرة لا تقل عن (4) سنوات في مجال العمل.

التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي:

– ( [email protected] )، مع كتابة (المسمى الوظيفي) في حقل العنوان.