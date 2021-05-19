وظائف شاغرة لدى مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية:

وأبرزت إدارة المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس الأنظمة المدمجة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، هندسة الإلكترونيات).

– منسق مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف مركز الدراسات والبحوث الدفاعية:

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر







شارك الخبر