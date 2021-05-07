وظائف شاغرة للجنسين بفروع شركة المراعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدوادمي، والرياض، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني محاسبة (للرجال/ الدوادمي): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– فني أجهزة/ معدات (للرجال/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الأجهزة، أو أي مجال ذي الصلة.

– تقني التعبئة والتغليف (للجنسين/ الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو تكنولوجيا التغليف).

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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