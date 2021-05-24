وظائف شاغرة للجنسين بفروع مجموعة الراشد

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والخبر، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول الخدمات والمبيعات بالمنطقة (الرياض، وجدة): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي الأنظمة والبيانات (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو تقنية المعلومات، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

– فني إنتاج (الرياض، وجدة، والدمام): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الميكانيكا، الكهرباء)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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