وظائف شاغرة للجنسين بفروع مستشفى الملك فيصل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– مدير إدارة الحوكمة المؤسسية (الرياض).

– كبير محللي الحوكمة المؤسسية (الرياض).

– كبير المراجعين الداخلين (الرياض).

– كبير محللي التنظيم (الرياض).

– مستشار قانوني أول (الرياض).

– مساعد قانوني (الرياض).

– مدير المشتريات (الرياض).

– محلل تنظيم (الرياض).

– محلل الحوكمة المؤسسي (الرياض).

– أمين صندوق (عدد وظيفتين/ الرياض).

– منسق إداري أول (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– سكرتير ثانٍ (الرياض).

– كبير محللي المعلومات الصحية (الرياض).

– منسق الاحتفاظ بالموظفين (الرياض).

– ميكانيكي تدفئة تبريد وتكييف ثانٍ (الرياض).

– فني مكافحة الحشرات (الرياض).

– كهربائي أول (الرياض).

– مساعد مشطب داخلي (الرياض).

– مساعد كهربائي (الرياض).

– سباك ثانٍ (الرياض).

– مساعد عامل مغسلة (الرياض).

– اختصاصي خدمات العقود (جدة).

– محلل شؤون الموظفين (جدة).

– ممثل توظيف أول (جدة).

– مدير البرنامج الإداري للمشاريع الضخمة (جدة).

– ممرض أول (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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