وظائف شاغرة للجنسين في تكافل الراجحي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة تكافل الراجحي للتأمين التكافلي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة تكافل الراجحي:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إدارة الإصدار.

– مسؤول أنشطة اختبار تقنية المعلومات.

– مسؤول مكتب المساعدة.

– موظف دعم مكتب الخدمة.

– أخصائي إدارة الشبكات.

– أخصائي إدارة موقع.

– أخصائي إدارة الخوادم.

– أخصائي/ مهندس الأنظمة والتطبيقات.

– أخصائي إدارة علاقات العملاء.

التقديم على وظائف شركة تكافل الراجحي:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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