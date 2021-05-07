وظائف شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري غدد صماء.

– سكرتير طبي (عدد 7 وظائف).

– استشاري أطفال عام.

– أخصائي أول جلدية.

– استشاري عناية مركزة أطفال.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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