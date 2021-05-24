وظائف شاغرة للجنسين في مشروع البحر الأحمر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التخطيط.

– مدير أول مراقبة المشروع.

– مدير التنقل.

– مساعد مدير الاعتماد.

– أخصائي أول عمليات الأمن.

– مساعد مدير مشروع.

– مساعد مدير الصحة والسلامة والاتصالات الأمنية.

– مساعد مدير الصحة والسلامة والتحليلات الأمنية.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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