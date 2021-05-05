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حصاد اليوم
#وظائف شاغرة للجنسين في مشروع مدينة نيوم

#وظائف شاغرة للجنسين في مشروع مدينة نيوم

2021/05/05
الساعة 10:48 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة للجنسين في مشروع مدينة نيوم مشروع نيوم
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مطور تطبيقات الشبكة الذكية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي/ قائد التحول الرقمي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)


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