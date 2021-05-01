وظائف شاغرة للخريجين وذوي الخبرة في الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التحليلات وأسواق رأس المال (لذوي الخبرة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية).

– محلل حسابات (للخريجين): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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