وظائف صحية وإدارية شاغرة في شركة إمداد

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إمداد الخبرات المحدودة، التابعة لشركة عِلم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بفروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأبرزت شركة إمداد، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس طب المستشفيات (مستشار).

– رئيس إدارة الممارسة (مستشار).

– رئيس قسم المعلوماتية السريرية (مستشار).

– رئيس الرعاية المسؤولة (مستشار).

– رئيس قسم الترميز والتوثيق (مستشار).

– رئيس تصميم تقنية المعلومات (مستشار).

التقديم على وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأوضحت شركة إمداد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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