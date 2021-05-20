وظائف صحية وهندسية شاغرة في مستشفى الملك فيصل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– استشاري الرعاية الطبية للتشريفات (الرياض).

– صيدلاني ثانٍ (عدد وظيفتين/ الرياض).

– أخصائي سريري متقدم (الرياض).

– اختصاصي قياس بصر (الرياض).

– اختصاصي سريري (الرياض).

– مشرف تمريض (الرياض).

– فني مختبر (الرياض).

– منسق كوارث سريري (جدة).

– منسق منتجات (جدة).

– مهندس ميكانيكي أول (المدينة المنورة).

– مهندس تشييد (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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