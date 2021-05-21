وظائف طبية وصحية شاغرة على نظام التعاقد المؤقت بصحة جدة

المواطن - جدة
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة توفر وظائف طبية وصحية شاغرة على نظام (التعاقد المؤقت)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف الشاغرة :
1 -أطباء استشاريين عناية مركزة.
2 -أطباء أخصائيين عناية مركزة.
3 -تمريض عناية مركزة.
موعد التقديم:
طريقة التقديم:
ترسل السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والتصنيف المهني وصورة الهوية ووثيقة التأمين ضد الأخطاء الطبية للأطباء ووسيلة الاتصال إلى مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة (إدارة المراكز التخصصية) على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
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