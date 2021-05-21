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#وظائف طبية وصحية شاغرة على نظام التعاقد المؤقت بصحة جدة

#وظائف طبية وصحية شاغرة على نظام التعاقد المؤقت بصحة جدة

2021/05/21
الساعة 12:08 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف طبية وصحية شاغرة على نظام التعاقد المؤقت بصحة جدة
المواطن - جدة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة توفر وظائف طبية وصحية شاغرة على نظام (التعاقد المؤقت)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف الشاغرة :

1 -أطباء استشاريين عناية مركزة.
2 -أطباء أخصائيين عناية مركزة.
3 -تمريض عناية مركزة.

موعد التقديم:

– التقديم ُمتاح الآن بدءًا من اليوم الخميس بتاريخ 08/10/1442هـ الموافق 20/05/2021م.
 

طريقة التقديم:

ترسل السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والتصنيف المهني وصورة الهوية ووثيقة التأمين ضد الأخطاء الطبية للأطباء ووسيلة الاتصال إلى مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة (إدارة المراكز التخصصية) على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]


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