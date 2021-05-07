وظائف فنية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل ماكينات التقطيع.

– مشغل خط إنتاج.

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مايو 2021م.

وأفادت شركة التصنيع أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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