وظائف فنية شاغرة في مجموعة صافولا

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة صافولا القابضة للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي مجال ذي الصلة؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مجموعة صافولا القابضة:

وأبرزت مجموعة صافولا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني صيانة.

– فني ميكانيكي.

– مشغل آلة.

التقديم على وظائف مجموعة صافولا القابضة:

وأوضحت مجموعة صافولا، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 27 مايو 2021م.

وأفادت المجموعة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة في صافولا، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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