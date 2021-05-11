وظائف لدى بنك الرياض لحملة البكالوريوس

المواطن - الرياض

أعلن بنك الرياض عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس بالرياض وجدة والمنطقة الشرقية.

وأوضح البنك أن المسمى الوظيفي للوظيفة المطلوبة هي مدير علاقات الخدمات المصرفية الخاصة، واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، التسويق، المالية، نظم المعلومات الإدارية أو ما يعادلها، ولديه خبرة لا تقل عن 4 سنوات في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة أو مجال ذات صلة.

مكان العمل

وأضاف أن مكان العمل في الرياض، جدة، المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن التقديم متاح وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب عن طريق الروابط التالية:

رابط التقديم

• مدير علاقات الخدمات المصرفية الخاصة الرياض من هنـا .

• مدير علاقات الخدمات المصرفية الخاصة جدة من هنـا .

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