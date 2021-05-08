وظائف هندسية شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الطائف.
تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:
وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف ميكانيكي/ التايفون: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الطيران، أو أي مجال ذي الصلة.
– مخطط الأصول الحرجة/ الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذ الصلة.
التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مايو 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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تعليق واحد
حسن ع الزهراني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله مسائكم بكل خير والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يغفر ماتقدم من ذنبنا وماتاخر ي رب العالمين
اهنيكم جميعا وعلى هذي المبادرة الطيبه التي دام أخلصت. العمل لوحة الله تعالي رزقك الله واسعدك وحفظك من كل مكروة
اعني جميع القائمين على هذا الموسسة واقدم شكري واحترامي للامه الاسلاميه ولخادم الحرمين ابونا وحبيب قلوبنا الملك سلمان
واهني جميع القائمين على هذا الموسسة فردا فردا
ارجو منكم مراعاه ياخوني عمليه التسجيل ودراسته الحاله الاجتماعيه للفرد والمواطن ومدى قابليته لعطاء والبذل
والله ياخواني فيه ناس عندهم شهايد وهوه مقصر معا نفسه وأخلاقه ودينه وحتى اقرب الناس له
وفيه ناس اسال الله العلي العظيم أنه يألف قلوبنا جميعا ويجنعنا على الخير والطاعه
عمليه العمر وسنه التخرج ويا ليت يكونون من الدفعات السابقة الي لهم سنوات ارجوكم ي اخوان
اسف على الاطلاه والمعذره للجميع ودام أن الفرد يعمل لوحة ربه الكريم أن ربي يسعده ويرزقه ويحفظه ويبعد عنه كل شىر
اخلص النيه واعمل بقلب صادق ويد.عامله بعيد عن أي مؤثرات او اي …….
اتمنى لكم دوام التوفيق والحضاره
دمتم بخير
اخوكم حسن ع الزهراني