وظائف هندسية وإدارية شاغرة بفروع شركة ساماكو

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ساماكو للسيارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة ساماكو للسيارات:

وأبرزت شركة ساماكو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير استقبال الخدمة (الرياض).

– مستشار مبيعات (الرياض).

– موظف استقبال (الرياض).

– مستشار مبيعات (الخبر).

– موظف استقبال (الخبر).

التقديم على وظائف شركة ساماكو للسيارات:

وأوضحت شركة ساماكو، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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