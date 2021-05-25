وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة الكهرباء

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، وبفروع الشركة في محافظة الدرب.

تفاصيل وظائف شركة الكهرباء:

وأبرزت شركة الكهرباء، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس حماية البيئة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة البيئية، أو الهندسة الصناعية).

– مهندس توزيع (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة الكهربائية.

– محلل نظم معلومات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب.

– مهندس حماية البيئة (الدرب): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة البيئية، الهندسة الصناعية، الهندسة الكيميائية).

التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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