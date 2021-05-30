وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع نيوم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس رئيسي/ مراقبة وحماية الشبكة الدقيقة: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مهندس تصميم كهربائي/ خدمات المباني: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة الكهربائية.

– عالم بيانات رئيسي: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الفيزياء، الهندسة، الإحصاء، تحليلات البيانات، علم البيانات).

– مدير تسويق المياه: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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