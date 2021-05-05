وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة التصنيع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس تفتيش المعدات الثابتة (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– أخصائي أمن تقنية المعلومات (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي الرواتب (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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