وعد أحمد حجازي لجماهير الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

كشف المدافع المصري أحمد حجازي لاعب الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد، عن وعده لجماهير العميد بعد الفوز على أبها بنتيجة هدفين لهدف.

رسالة مدافع الاتحاد للجماهير

وغرد حجازي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “الحمد لله على الفوز المهم، في أول مباراة لعودة جماهيرنا، وإن شاء الله ننهي الموسم بأفضل نتيجة”.

جدير بالذكر أن الاتحاد سيواجه فريق العين يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الـ29 ” قبل الأخيرة” من بطولة دوري المحترفين السعودي، حيث يسعى العميد للفوز من أجل الوصول للنقطة رقم 53 مع خسارة الشباب بالجولة المقبلة، ليصعد العميد لمركز الوصيف.

ووصل رصيد العميد إلى 50 نقطة، متواجدًا بهم في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أندية برازيلية تُراقب كاريلي

يذكر أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مدرب العميد كان أكد على عدم تجديد لعقده حتى الآن مع النادي، مضيفًا أن العروض تنهال عليه حاليًا من البرازيل للرحيل عن العميد.

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