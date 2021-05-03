وعد خوسيه مورايس لـ الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

حرص البرتغالي خوسيه مورايس المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بنادي الهلال على توجيه أول رسالة منه لجماهير الأزرق، وذلك بمناسبة تعيينه مدربًا للفريق.

خوسيه مورايس جاء لإنقاذ الهلال

وكانت إدارة فهد بن نافل، أعلنت عن التعاقد مع مورايس مساء أمس الأحد لـ خلافة روجيرو ميكالي في تدريب الفريق الكروي الأول بـ أزرق العاصمة، وذلك حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وقال مورايس في مقطع فيديو نشره حساب نادي الهلال عبر Snap Chat : “أتيت إلى هنا ونطمح لمواصلة الانتصارات، أحبكم يا شباب”.

الهلال عانى بـ دور المجموعات

يذكر أن الفريق الكروي الأول بـ الهلال، كان عانى كثيرًا تحت قيادة ميكالي، حيث حقق الفريق معه نتائج كارثية بـ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا وتأهل بشق الأنفس إلى دور الـ16 بالبطولة.

والمدرب البرتغالي مورايس سبق له وأن درب العديد من الأندية مثل الفريق الرديف لنادي بنفيكا البرتغالي، ونادي الحزم والشباب في السعودية في عامي 2008 و2015 على الترتيب، كما سبق له وأن عمل مدربًا مساعدًا للبرتغالي جوزيه مورينيو في إنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

وتُعد تجربة تدريب نادي جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، آخر تجربة تدريبية للمدرب مورايس، قبل قدومه إلى الهلال.

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