وعد رئيس التعاون للاعبين حال تحقيق كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

قال علي الشايعي رئيس مجلس إدارة نادي التعاون: إن فريقه لن يتخلى عن الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك عند مواجهة نادي الفيصلي مساء اليوم الخميس.

وتحدث الشايعي لـ برنامج “في المرمى” المذاع على قناة “العربية” قائلًا: “الفيصلي فريق قوي ومنظم، والبدلاء لديه بالتأكيد جاهزيتهم عالية،وتأهل إلى النهائي رغم الطرد”.

التعاون درس نقاط القوة والضعف بـ الفيصلي:

وتابع الشايعي: “نحترم الفيصلي ودرسنا نقاط الضعف والقوة لدى لاعبي عنابي سدير، لاعبينا لديهم دراية كاملة بالخصم”.

وواصل رئيس التعاون قائلًا: “تغيير الجهاز الفني لم يؤثر سلبًا علينا، وحتى تغيير الإدارة لم يؤثر على نتائج الفريق بـ الدوري، ورصدنا مكافأة للاعبي سكري القصيم، تليق بالبطولة ورجال سكري القصيم لن يقصروا للفوز بلقب كأس الملك”.

موعد نهائي كأس الملك:

وسيلعب سكري القصيم مع فريق الفيصلي مساء اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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