وفاة عبدالخالق الغانم مخرج طاش ما طاش

المواطن - الرياض

توفي المخرج عبدالخالق الغانم مخرج مسلسل طاش ما طاش، اليوم عن عمر يناهز ٦٣ عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض.

مواطنون ينعون عبدالخالق الغانم

وأطلق المواطنون وسمًا عبر موقع تويتر بعنوان: “وفاة المخرج عبدالخالق الغانم”، داعين له بالرحمة والمغفرة، ومشيدين بمسيرته الفنية حيث نعى الفنان ناصر القصبي المخرج الراحل قائلًا: “فجعت بخبر موجع وفاة الصديق العزيز المخرج عبدالخالق الغانم بعد معاناة طويله من المرض .. موجع كثيرًا فقدك يا أبو وفي لي ولكل من عرفك واقترب منك.. رحمة الله عليك”.

وأضاف مكملًا نعيه عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: “عزائي إلى وفي الغانم وإخوانه ووالدته والله يصبركم على فراقه المؤلم”.

أما المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه فواسى أسرة الراحل، قائلًا: “رحم الله المخرج السعودي عبدالخالق الغانم، عزائي لعائلته الكريمة”.

فيما نعى الفنان عبدالله السدحان “الغانم” بالقول: “إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له وعسى ما أصابه طهورًا ورفعة له في درجاته وعزائنا لأسرته الكريمة الله يلهمهم الصبر والسلوان”.

رحلة الغانم:

جدير بالذكر أن المخرج عبدالخالق الغانم، هو مخرج سعودي اشتهر بإخراج المسلسلات الخليجية الدرامية والكوميدية والتي من أشهرها طاش ما طاش بطولة ناصر القصبي وعبدالله السدحان.

وبدأ عبدالخالق مشواره الفني عام 1992 بإخراج مسلسل رحلة صيد الذي تلاه الانتظار عام 1993 والخراش عام 1994 ثم دخل إلى عالم طاش ما طاش عام 1995 واستمر بإخراج أجزائه إلى أن وصل إلى الجزء الخامس عشر عام 2007 إضافة إلى ذلك فقد أخرج مسلسل شوية ملح عام 2002 وجنون المال عام 2006 وحارتنا حلوة عام 2008 وسكتم بكتم عام 2010 ومن الآخر عام 2012 ويا تصيب يا تخيب عام 2012.

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