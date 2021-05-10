وقاية : تحديث البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للقادمين من خارج السعودية

المواطن - واس

أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية” أنه وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية، وفي ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحدّ من انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ونظرا للمتغيرات المتعلقة بالوباء على الصعيد العالمي، فسوف يتم البدء في تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على القادمين إلى المملكة من غير المواطنين ممن لم يستكملوا تلقي جرعات اللقاحات حسب المعتمد في المملكة.

استكمال تلقي جرعات اللقاحات المعتمدة

ودعت “وقاية” جميع القادمين إلى المملكة من غير المواطنين ممن لم يستكملوا تلقي جرعات اللقاحات المعتمدة في المملكة، أو لم يمض عليهم 14 يوماً من استكمال تلقي جرعات اللقاحات المعتمدة في المملكة، اتباع الإجراءات الاحترازية؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19 ) المطبقة في المملكة، والالتزام بتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي للمدة المعتمدة (7 أيام)، مع إجراء فحص (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد-19) في اليوم الأول واليوم السابع من الوصول، مع التأكيد على ضرورة الحصول على تأمين صحي ساري المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة قبل القدوم، وذلك للفئات الموضحة في “البروتوكول” الصحي الخاص بذلك والمنشور على الموقع الإلكتروني لـ “وقاية”، ويتسثنى من ذلك القادمون من الخارج من المقيمين في المملكة الذين تظهر حالتهم “محصّن” في تطبيق توكلنا.

ضوابط الحجر الصحي

وأعلنت “وقاية” في بيان اليوم أنه لن يُطبق الحجر الصحي على المحصنين من المقيمين والزائرين القادمين إلى المملكة من الخارج ممن مضى 14 يوماً على استكمال تلقيهم الجرعات من اللقاحات المعتمدة في المملكة، ويشترط عليهم تقديم شهادة فحص (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد-19) لعينة أخذت خلال مدة 72 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة لمن أعمارهم فوق 8 سنوات وذلك ابتداءً من تاريخ 20 / 5 / 2021.

ودعت الراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل الرجوع إلى الصفحة المخصصة بالموقع الإلكتروني لـ”وقاية” على الرابط:

https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/travel-measure-arrivals/.

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