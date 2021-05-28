وكالة أوروبية : الموافقة على استخدام لقاح فايزر للفئة العمرية 12 إلى 15 عامًا

المواطن - متابعة

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، على استخدام لقاح فايزر/ بيونتك المضاد لكورونا للفئة العمرية 12 إلى 15 عامًا، ليصبح بذلك أول لقاح يحصل على الضوء الأخضر لتحصين الأطفال في الاتحاد الأوروبي.

وأفاد مدير إستراتيجية التطعيم لدى الوكالة، ماركو كافاليري، للصحفيين: “كما كان متوقعًا، وافقت لجنة الأدوية البشرية التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح فايزر/ بيونتك للأطفال ولليافعين الذين تبلغ أعمارهم ما بين 12 و15 عامًا”.

لقاح فايزر:

وفي وقت سابق قالت شركة فايزر المصنعة لأحد لقاحات كورونا: إنها ستوفر ملياري جرعة من لقاحها ضد الفيروس التاجي للدول الأكثر احتياجًا خلال الأشهر الـ18 المقبلة من خلال مبادرة “كوفاكس”، مليار جرعة منها ستقدمها هذا العام.

وتواجه حملة توصيل لقاحات Covid-19 إلى أجزاء واسعة من العالم، نقصًا كبيرًا في الإمدادات، مما يترك العديد من الدول عرضة للخطر ويزيد من الضغط على الحكومات الغنية لتقاسم الجرعات.

Covax:

وقالت منظمة اليونيسيف: إن المبادرة المعروفة باسم Covax تتوقع أن يصل النقص إلى حوالي 190 مليون جرعة الشهر المقبل.

وشحنت Covax أقل من 40% من الجرعات التي كانت تنوي توزيعها حتى الآن، متأثرة بالتأخير في الإمدادات من الهند التي تضررت بشدة، وهي مركز عالمي لإنتاج اللقاحات.

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