وكيل الصحة: يجب الاستفسار عن إجراءات الدول حتى وإن كان المسافر محصنا بالجرعتين

المواطن - الرياض

أكد وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، اليوم السبت، أنه بعد فتح السفر الدولي يجب استكمال التحصينات بأخذ جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال “عسيري” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “عند فتح السفر الدولي.. استكمال التحصينات مهم جدًا لكنه لا يعني أن كل الدول ستستثني المحصنين من الحجر عند وصولهم إليها”.

نصيحة مهمة للمسافرين

وأضاف وكيل وزارة الصحة؛ ناصحًا المسافرين: أن “الاستفسار قبل السفر مهم جدًا لكيلا يضيع أول أسبوع في الحجر”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة أن أخذ اللقاح يُساهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية بإذن الله، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ اللقاح من خلال أكثر من 590 مركز لقاح كورونا منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

مستجدات كورونا في المملكة

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1048) حالة مؤكدة وتعافي(964) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9899) حالة منها (1333) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (418411) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (401544) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (11) حالة وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6968) حالة “يرحمهم الله جميعاً” كما تم إجراء (65454) فحصاً مخبريًّا.

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