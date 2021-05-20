وليد الفراج لـ الاتحاديين: ما في دعم لشراء صفقات

المواطن - محمد سمعه

صدم الإعلامي الرياضي وليد الفراج، جماهير نادي الاتحاد مؤكدًا على أن العميد لا يملك الداعمين من أجل تمويل صفقات الفريق الكروي الأول عكس الدعم الموجود لدى الهلال والنصر.

الاتحاد لا يملك داعمين مثل الهلال والنصر

وتحدث الفراج قائلًا: ” لنكون واقعيين، العميد لا يملك الأمير خالد بن فهد أو الأمير الوليد بن طلال، صحيح جمهور العميد لم يقصر ودعم الفريق بعد طلب أنمار الحائلي بـ مليوني ريال، ولكن الوضع في الهلال والنصر، مختلف، ما يطلبونه يجدونه، عكس الاتحاد”.

الحائلي لم يتخل عن الفريق

وتابع وليد الفراج: ” ما في دعم لشراء صفقات، ولكن لا يجب أن ننسى أن الحائلي لم يتخل عن الفريق ودعم من جيبه الخاص في وقت فيه الريال عزيز، وإذا حصل الاتحاد على دعم من وزارة الرياضة بجانب ربحه من تذاكر الموسم سيصل الإجمالي إلى 20 مليون ريال”.

يذكر أن العميد كان حقق الفوز على حساب نادي أبها بنتيجة هدفين لهدف، في مباراة أُقيمت ضمن منافسات الجولة الـ28 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد العميد حاليًا بالمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بعد الفوز على أبها.

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