ولي عهد دبي يُرزق بتوأم.. ماذا أسماهما؟

المواطن - متابعة

رُزق ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتوأم ذكر وأنثى أسماهما راشد وشيخة.

وانهالت التهاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، على حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حفيديه الجديدين، ولولي عهده على المولدين.

وتمنى المهنئون للمولودين دوام الصحة والعافية، داعين الله أن يجعلهما قرة عين لوالديهما وسندًا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وهنأ المنتج راشد بن هادي المسردي ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قائلًا: “أبارك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم -ولي عهد دبي- قدوم مولوديه “راشد و شيخة” جعلهما الله من مواليد السعادة وقُرّة عين لوالديهما”.

وبارك الشاعر ذياب بن غانم المزروعي المولودين، قائلًا: “ألف مبروك لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفظه الله بمناسبة قدوم راشد وشيخة”.

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