ياسر المسحل لـ كونجرس الفيفا: أعيدوا النظر بـ بنية كرة القدم

المواطن - محمد سمعه

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن كرة القدم وصلت إلى مفترق طرق، مضيفًا أنها واجهت العديد من التحديات بالسنوات الماضية.

أبرز كلمات ياسر المسحل:

وتحدث المسحل خلال كونجرس الفيفا المنعقد اليوم الجمعة قائلًا: “مستقبل كرة القدم وصل إلى مفترق طرق، وواجهنا العديد من التحديات بالسنوات الماضية.

وأضاف المسحل: “حان الوقت لإعادة النظر في بنية كرة القدم”.

وكان اتحاد القدم السعودي بـ رئاسة ياسر المسحل تقدم بمقترح إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” حول إقامة كأس العالم للكبار وكأس العالم للسيدات كل عامين بدلًا من إقامتها كل 4 أعوام.

البرازيل الأكثر تتويجًا بالمونديال:

يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة القدم للكبار، انطلقت بـ عام 1930 في الأوروجواي، وكان المنتخب الأوروجوياني أول منتخب مُتوج بلقب المونديال، ويُعد المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب كأس العالم برصيد 5 بطولات.

شارك الخبر







شارك الخبر