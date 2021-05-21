ياسر المسحل: هذا ما سيفعله الفيفا لو وافق على مقترحنا

المواطن - محمد سمعه

كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن ما سيفعله الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في حال تمت الموافقة على مقترح اتحاد القدم السعودي حول تغيير موعد إقامة مباريات كأس العالم.

نص المقترح السعودي:

وكان اتحاد القدم تقدم بـ مقترح إلى الفيفا لتُقام مباريات كأس العالم للكبار والسيدات كل عامين بدلًا من 4 أعوام مما جعل الفيفا يوافق على دراسة المقترح بعد التصويت في كونجرس الفيفا الذي أُقيم اليوم الجمعة برصيد 166 صوتًا.

وتحدث المسحل لـ برنامج “الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية قائلًا: “ستعاد روزنامة الفيفا بشكل كامل لو تمت الموافقة على المقترح السعودي”.

وتابع ياسر المسحل: “هناك عوامل كثيرة منها اقتصادية ومنها عدد مباريات اللاعبين والنقل التلفزيوني، جميعها ستكون في دراسة مقترح إقامة كأس العالم كل عامين”.

ياسر المسحل يثني على تجميع 166 صوتًا:

وواصل رئيس اتحاد القدم السعودي قائلًا: “حصول المقترح على 166 صوتًا في كونجرس الفيفا، يُعد نجاحًا، وزيادة عدد المنتخبات في المونديال، سيطور البطولة، ويُخفف من الفجوة الفنية، والتنافس سيكون أكثر متعة”.

شارك الخبر







شارك الخبر