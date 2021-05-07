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ياسر المسحل يُبشر الهلال والنصر
حول مواجهة الأندية الإيرانية بأرض محايدة

ياسر المسحل يُبشر الهلال والنصر

2021/05/07
الساعة 3:45 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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ياسر المسحل يُبشر الهلال والنصر المسحل
المواطن - محمد سمعه

زف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بشرى سارة إلى فريقي الهلال والنصر، وذلك بعد تأهل كل منهما إلى دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

اتحاد القدم يدعم ما فيه مصلحة الهلال والنصر 

وتحدث المسحل لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: ” اتحاد القدم سيساند الهلال والنصر، وحتى الآن لم يتم تحديد موقع مباراتي الهلال والنصر ضد الأندية الإيرانية في دوري أبطال آسيا، ولكن ما يُوجد فيه مصلحة الهلال والنصر، سندعمه وبكل قوة”.

وتابع المسحل: “الاتحاد الآسيوي دائمًا يتخذ ملاعب محايدة لمباريات الهلال والنصر، ونثق تمامًا في اتخاذ القرارات المناسبة لـ مباراتي الهلال والنصر في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وواصل المسحل قائلًا: ” حتى الآن لم يتم تحديد موعد نهائي كأس الملك، لأمور تتعلق براعي المباراة، ولكن فور نهاية هذه الأمور سيتم تحديد الموعد، والمباراة من المتوقع إقامتها خلال شهر مايو الجاري”.

موعد مباراتي الهلال والنصر ضد الأندية الإيرانية 

يذكر أن الهلال سيواجه فريق الاستقلال الإيراني، والنصر سيواجه فريق تراكتور الإيراني منتصف سبتمبر المقبل في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.


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