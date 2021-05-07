ياسر المسحل يُبشر الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

زف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بشرى سارة إلى فريقي الهلال والنصر، وذلك بعد تأهل كل منهما إلى دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

#الدوري_مع_وليد | ياسر المسحل – رئيس اتحاد الكرة: سنسعى إلى كل ما يصب في مصلحة الأندية السعودية المشاركة في آسيا.. نثق في أن النصر والهلال سيلعبان أمام الأندية الإيرانية في المكان المناسب.#قناة_SBC pic.twitter.com/B3wxGc2XrG — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 6, 2021

اتحاد القدم يدعم ما فيه مصلحة الهلال والنصر

وتحدث المسحل لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: ” اتحاد القدم سيساند الهلال والنصر، وحتى الآن لم يتم تحديد موقع مباراتي الهلال والنصر ضد الأندية الإيرانية في دوري أبطال آسيا، ولكن ما يُوجد فيه مصلحة الهلال والنصر، سندعمه وبكل قوة”.

وتابع المسحل: “الاتحاد الآسيوي دائمًا يتخذ ملاعب محايدة لمباريات الهلال والنصر، ونثق تمامًا في اتخاذ القرارات المناسبة لـ مباراتي الهلال والنصر في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وواصل المسحل قائلًا: ” حتى الآن لم يتم تحديد موعد نهائي كأس الملك، لأمور تتعلق براعي المباراة، ولكن فور نهاية هذه الأمور سيتم تحديد الموعد، والمباراة من المتوقع إقامتها خلال شهر مايو الجاري”.

موعد مباراتي الهلال والنصر ضد الأندية الإيرانية

يذكر أن الهلال سيواجه فريق الاستقلال الإيراني، والنصر سيواجه فريق تراكتور الإيراني منتصف سبتمبر المقبل في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

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