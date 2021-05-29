يحيى الشهري يُودع النصر

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب يحيى الشهري سيرحل عن نادي النصر رسميًّا بعد نهاية موسم 2020/ 2021، وذلك بعد رفض إدارة مسلي آل معمر تجديد عقده.

وكشف الإعلامي علي العنزي المقرب من النصر عبر حسابه في “تويتر” أن الشهري سيغادر النصر وذلك بعد 8 أعوام قضاها في صفوف أصفر العاصمة.

الاتفاق يفكر في يحيى الشهري:

وكانت تقارير صحفية، تحدثت من قبل عن اهتمام نادي الاتفاق بضم الشهري في حال غادر النصر، بينما قيل إن الهلال مهتم بضمه كذلك.

جدير بالذكر أن الشهري صاحب الـ31 عامًا، انضم إلى النصر في عام 2013 قادمًا من فريق الاتفاق، ولعب في عام 2018 على سبيل الإعارة ولمدة 6 أشهر مع نادي ليجانيس الإسباني من النصر.

مواجهة قوية بين النصر والاتحاد غدًا:

ويستعد الفريق الكروي الأول بالعالمي لمواجهة نادي الاتحاد غدًا ضمن مباريات الجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النصر تعادل مع فريق الوحدة بهدف لكل فريق بالجولة الـ29 حيث سجل للعالمي اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، بينما سجل لـ الوحدة اللاعب ديميتري بيتراتوس.

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