يوفنتوس بطلًا لـ كأس إيطاليا

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس، في تحقيق لقب كأس إيطاليا للمرة الـ14 في تاريخه، وذلك بعد الفوز على أتالانتا بنتيجة هدفين لهدف في المباراة النهائية.

أحداث مباراة يوفنتوس وأتالانتا:

وكان الشوط الأول من المباراة بدأ بضغط هجومي من قبل لاعبي اليوفي، حيث تمكن اللاعب ديان كولوسيفسكي من إحراز الهدف الأول لليوفي بالدقيقة الـ31.

وواصل فريق أتالانتا ضغطه، في المباراة، ليتمكن اللاعب روسلان مالينوفسكي من إحراز هدف التعادل لفريق أتالانتا بالدقيقة الـ41.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بين يوفنتوس وأتالانتا بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من المباراة، نجح اللاعب فريدريكو كيزا في إحراز الهدف الثاني لليوفي بالدقيقة الـ74.

وانتهت المباراة بحصد اليوفي للقب كأس إيطاليا للمرة الـ14 بتاريخه، محققًا بطولة في الموسم الحالي بعد خسارة لقب الدوري الإيطالي لمصلحة نادي إنتر ميلان.

موعد المباراة المقبلة لـ اليوفي:

جدير بالذكر أن اليوفي سيواجه فريق بولونيا يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإيطالي.

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