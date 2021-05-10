يوفنتوس سيُطرد من الدوري الإيطالي في هذه الحالة 

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن عواقب إعلان يوفنتوس الإيطالي، مشاركته في دوري السوبر الأوروبي، قد تؤدي لـ نتائج كارثية قد تؤثر على البيانكونيري في المستقبل القريب.

وكان أندريا أنييلي رئيس اليوفي أعلن مسبقًا بالتزامن مع إعلان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني، عن المشاركة ببطولة دوري السوبر الأوروبي.

رئيس الاتحاد الإيطالي يهدد يوفنتوس

وقال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في تصريحات إذاعية إن اليوفي مهدد بالمنع من اللعب في الدوري الإيطالي، في حال بدأ موسم 2021/2022 ولا يزال البيانكونيري مشاركًا في دوري السوبر الأوروبي.

وأضاف رئيس اتحاد القدم الإيطالي: ” أشعر بالأسف وأعتذر من مشجعي اليوفي، ولكن هذه هي القواعد”.

موسم سيئ للبيانكونيري بـ الدوري

يذكر أن البيانكونيري كان خسر أمس الأحد من فريق ميلان بثلاثية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

ويتواجد اليوفي حاليًا في المركز الخامس برصيد 69 نقطة بعد الخسارة من نادي الميلان بثلاثية أحرزها كل من الإسباني إبراهيم دياز والكرواتي ريبيتش والإنجليزي فيكايو توموري.

جدير بالذكر أن الإيطالي أندريا بيرلو مدرب اليوفي كان رفض فكرة تقديم الاستقالة والرحيل عن الفريق.

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